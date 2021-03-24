Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla, bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar"

"Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla, bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar" dedi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlanmasından sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na gelerek partililere hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

Kongrenin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Şunu unutmayalım; 2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla, bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur. Son 19 yıldır yürüttüğümüz hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, 84 milyonun birlik ve beraberliği için çalışacaklarını, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini tekrar ortaya koyacaklarını söyleyen Erdoğan, bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdikleri icraatlerle Türkiye'yi şaha kaldırdıklarını kaydetti. Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını, maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık. Meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu süreçte en büyük güven kaynağımız, duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir" açıklamasında bulundu.

"Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır" diyerek konuşmasını tamamlayan Erdoğan, "Rabbim; kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sonuçlandır" duasını etti. Erdoğan, kongrenin tamamlanmasıyla birlikte yeni MKYK'nın AK Parti Genel Merkezinde toplanacağını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM