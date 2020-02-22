Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: "Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile...

22.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı" dedi.



İzmir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık'ta CHP'yi eleştirdi. Yalova Belediyesine yapılan operasyona değinen Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadık. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız hizmetlerle çıktık. Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor; fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA