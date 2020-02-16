Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teknopark" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teknopark" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdıklarını bildirdi.

16.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdıklarını bildirdi.

Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."

Kaynak: AA
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