Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Zeynep Çelik'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Zeynep Çelik'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çelik'e tebrik telgrafı gönderdi.

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