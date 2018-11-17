Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Zeynep Çelik'i kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Zeynep Çelik'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çelik'e tebrik telgrafı gönderdi.