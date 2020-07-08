Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TBMM Başkanı Şentop'a tebrik telefonu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye yeniden başkan olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye yeniden başkan olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan seçim sonrası yeniden Meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti. Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA