Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TBMM Başkanı Şentop'a tebrik telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye yeniden başkan olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.
08.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:31
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye yeniden başkan olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan seçim sonrası yeniden Meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA