Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TBMM Başkanı Şentop'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TBMM Başkanı Şentop'a tebrik telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye yeniden başkan olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TBMM Başkanı Şentop'a tebrik telefonu
08.07.2020 00:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:20

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye yeniden başkan olarak seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan seçim sonrası yeniden Meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.


Kaynak: DHA

Manşet

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