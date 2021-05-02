Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret Mahruze Keleş: Cumhurbaşkanımız ziyarete gelince yeniden doğmuş gibi oldum Tuzla'da bulunan bir fabrikada işçilerle birlikte iftarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Sultanbeyli'de yaşayan ve kendisini davet eden Mahzure teyzeyi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Mahruze Keleş: Cumhurbaşkanımız ziyarete gelince yeniden doğmuş gibi oldum

İSTANBUL - Tuzla'da bulunan bir fabrikada işçilerle birlikte iftarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Sultanbeyli'de yaşayan ve kendisini davet eden Mahzure teyzeyi evinde ziyaret etti.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Tuzla'da bulunan bir fabrikada işçilerle bir araya gelerek iftar açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından kendisiyle görüşmek isteyen ve Sultanbeyli'de yaşayan Mahzure Keleş'i evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaretinin ardından Sultabeyli'de mahalleli ile de bir araya geldi. Balkonda Başkan Erdoğan'ı gören vatandaşlar ona tezahüratlarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız gelince dünyalar benim oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası konuşan Mahzure Keleş, "Cumhurbaşkanımız geldi,dünyalar benim oldu. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Sanki evime Hazreti Ömer geldi. O dünyaların cumhurbaşkanı. Ben öok sevindim, çok şaşırdım. Aniden geldi, Bir şey yiyemedi, çok yorgundu. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu'yu da bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlarda örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiç bir yerde yok" diye konuştu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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