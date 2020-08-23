Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süpriz ziyaret CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeği yedi.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeğini yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da eşlik etti. Erdoğan yemekten sonra vatandaşlarla sohbet ederek kendisini bekleyenleri selamladı.

Kaynak: DHA