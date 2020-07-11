Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onca drama, katliama, göz yaşına rağmen Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkartmadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
11.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onca drama, katliama, göz yaşına rağmen Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkartmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen söz ve beyanatları halen serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitse soykırımının 25 yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine video mesajı ile katıldı. Erdoğan mesajında, batılı ülkelerin yaşanan katliamlara rağmen ders çıkartmadıklarını, İslam ve yabancı karşıtlığını destekleyen açıklamalarına devam ettiklerine belirtti.

"25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamın 25 yılı anma törenine gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa soykırımını anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını paylaşmak gayesiyle bir arada bulunuyoruz. Korona virüs sebebiyle fiziken aranızda bulunamasak da, aklımız ve gönlümüz her daim Bosna'dadır, her daim sizlerle beraberdir. Sözlerimin hemen başında 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Geçen sene naaşlarına yeni ulaşabildiğimiz şehitlerimizi Saray Bosna'da Srebrenitsa'ya birlikte uğurlamıştık. Yüreklerindeki acıya rağmen ailelerimizin vakur duruşlarına hep beraber şahitlik etmiştik. Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir. Ortaya çıkartılan her toplu mezar ile yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne ve babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz. Rabbimiz şehitler için, 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Bizler de şehitlerimizin hep aramızda, diri olduğuna inanıyoruz. Merhum Aliya İzzetbegoviç, 'Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır' dedi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Son dönemlerde batılı ülkelerde yaşanan İslam karşıtı saldırılar bu konuda teyakkuz halinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Onca drama, katliama, göz yaşına rağmen Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkartmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen söz ve beyanatları halen serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır. Bir daha benzer acılar yaşamamak için uluslararası kuruluşlar yanında bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Asırlar boyunca hoşgörü ve barışın güzel örneklerini vermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Görüş farklılıklarının, etnik, kültürel ve mezhebi ayrımların bizi bölmesine, birbirimizi düşman etmesine izin vermeyiz. Adaletin tecellisi için yürüttüğümüz mücadeleyi 'haklıysak güçlüyüz' inancıyla tam bir öz güven içinde devam ettirmeliyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğinin Bosna Hersek ile beraber olduğunun altını çizmek istiyorum. Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese sabırlar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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