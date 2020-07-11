Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa için video mesaj Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa için video mesaj Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa için video mesaj Açıklaması
11.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında Bosna'daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni için video mesaj gönderdi.

Mesajında Bosna Hersekliler ve tüm misafirleri selamlayan Erdoğan, bugün, tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nı anmak ve Boşnakların acısını paylaşmak gayesiyle bir arada bulunduklarını ifade etti.

Koronavirüs sebebiyle fiziken aralarında olamasa da aklı ve gönlünün her daim Bosna'da olduğunu belirten Erdoğan, 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitleri rahmetle andı ve kederli aileleriyle yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen sene naaşlarına ancak yeni ulaşılabilen şehitleri Saraybosna'dan Srebrenitsa'ya birlikte uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, yüreklerindeki acıya rağmen ailelerin vakur duruşlarına hep beraber şahit olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir.

Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor.

Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne-babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor.

Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz.

Rabb'imiz şehitler için, 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, bilakis, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Bizler de şehitlerimizin hep aramızda olduğuna, diri olduğuna inanıyoruz.

Merhum Aliya İzetbegoviç 'Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.' derdi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız.

Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız."

Son dönemde Batılı ülkelerde yaşanan İslam karşıtı saldırıların, bu konuda teyakkuz halinde olunması gerektiğini gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar.

İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen söz ve beyanatların halen serbestçe kullanılması, geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır.

Bir daha benzer acılar yaşamamak için uluslararası kuruluşlar yanında bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor.

Asırlar boyunca hoşgörü ve barışın güzel örneklerini vermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz.

Görüş farlılıklarının, etnik, kültürel ve mezhebi ayrımların bizi bölmesine, birbirimize düşman etmesine izin vermeyiz.

Adaletin tecellisi için yürüttüğümüz mücadeleyi 'Haklıysak, güçlüyüz' inancıyla tam bir özgüven içinde devam ettirmeliyiz.

Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğinin Bosna-Hersek'le beraber olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum.

Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, sevenlerine ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese sabırlar diliyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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