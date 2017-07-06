Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soylu ve Erdöl'le Gazi Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'a tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Erdoğan, ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Aslan'la sohbet eden Erdoğan, Aslan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.

Hastanede tedavileri süren diğer gazileri de ziyaret eden Erdoğan, çıkışta hastane önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 2,5 saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile diğer yetkililer eşlik etti.

