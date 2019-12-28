Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

28.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin başkenti 'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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