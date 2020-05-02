Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı'na mektup
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı'na mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı'na mektup
02.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye Covid-19 ile mücadele kapsamında ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya bir mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye Covid-19 ile mücadele kapsamında ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya bir mektup gönderdi. Erdoğan mektupta, "Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye Covid-19 ile mücadele kapsamında ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya bir mektup gönderdi. Erdoğan mektupta, "Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Mektubun tamamı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim,

Dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden tüm Somalili kardeşlerimiz için, Milletim ve şahsım adına taziyelerimi iletiyorum. Umarım bu zorlu dönemi bir an evvel atlatırız.

COVID-19 salgınıyla mücadelede ilk günlerden bu yana aldığımız önlemlerin, ülkelerimizde krizin en az zararla atlatılmasına katkıda bulunacağına inancım tamdır. Ülkenizde salgınla mücadelede gösterdiğiniz çabalarınızda muvaffakiyetler temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde de belirttiğim üzere, Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir. 17 Nisan 2020 tarihinde ilettiğimiz yardım malzemelerine ilave olacak, bugün ülkenize gönderdiğimiz tıbbi yardım malzemesinin de sizlerin salgınla mücadelesine destek olacağını ümit ediyorum.

Bu vesileyle, en kısa zamanda yeniden sağlıklı günlerde Zat-ı Devletleriyle yüz yüze de görüşmeyi arzu ettiğimi belirtir, şahsi sağlık ve mutluluğunuz ile dost ve kardeş halkınızın esenlik ve refahı için en kalbi temennilerimi iletirim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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