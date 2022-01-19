Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyareti ve Belgrad'a daveti için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyareti ve Belgrad'a daveti için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Erdoğan, Vucic'in Türkiye ziyaretinde sırasındaki görüşmeler ve iki ülkenin ortak yatırımlarına dair görüntülerin yer aldığı paylaşımına ilişkin Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ziyaretiniz ve Belgrad'a davetiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sırbistan ile mükemmel seyreden, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunduğuna inandığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Türkiye, Politika, Haber

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