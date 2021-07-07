Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincan'da ev ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincan'da ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincan'da ev ziyareti
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti.

Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nin ardından, Ürün ailesinin evine konuk oldu.

Ev sahibi Mustafa Ürün daha önce kiracı olduğunu, oturduğu evi 2 yıl önce kuranın çıkmasıyla satın aldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarette, aileyle sohbet eden ve Ürün ailesinin çocuklarının karnelerini inceleyen Erdoğan, çocuklara oyuncak armağan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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