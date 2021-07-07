Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincan'da ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti.

Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nin ardından, Ürün ailesinin evine konuk oldu.

Ev sahibi Mustafa Ürün daha önce kiracı olduğunu, oturduğu evi 2 yıl önce kuranın çıkmasıyla satın aldığını belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarette, aileyle sohbet eden ve Ürün ailesinin çocuklarının karnelerini inceleyen Erdoğan, çocuklara oyuncak armağan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım