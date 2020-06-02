Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen 2 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı
02.06.2020 02:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 02:47

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen 2 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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