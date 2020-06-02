CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SİİRT ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen 2 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen 2 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA