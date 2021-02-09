Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sigarayı bırakın" çağrısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sigarayı bırakın" çağrısı

09.02.2021 22:36 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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