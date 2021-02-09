Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigarayı bırakma çağrısı
09.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:26
Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile tiryakilere sigarayı bırakma çağrısında bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile tiryakilere sigarayı bırakma çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı