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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un yeğenine taziye telefonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un yeğenine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un yeğenine taziye telefonuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla, yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un yeğenine taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ; şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla, yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diriliş Şairi'nin Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.

Haber :  ANKARA,


Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

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