Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, 'Diriliş Şairi' Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title