Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selden kaçamayan Kader'in babasına taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selden kaçamayan Kader'in babasına taziye telefonu İki bakanın katıldığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya taziye telefonu açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Kestel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selden kaçamayan Kader'in babasına taziye telefonu

İki bakanın katıldığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya taziye telefonu açtı

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularından kaçamayarak evinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya telefonla taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Dudaklı Köyü'nde Kader Akbaba'nın cenazesini omuzlarında taşıdı. Köy mezarlığında kabre toprak atan bakanlar baba Recep Akbaba'ya taziyelerini iletti.

Daha sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda baba Recep Akbaba ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başımız sağolsun diyorum. Bizler kaza ve kaderi imanımızın bir gereği olduğu inanan insanlarız. Ne zaman nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın.

Bütün aileye başsağlığı dileklerimi; şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi.

Erdoğan Bursa'daki gelişmeleri bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı, vali ve İl Başkanı'ndan aldığını belirterek, "Arkadaşlarımla devamlı irtibat halindeyim. Allah onlardan da razı olsun" diye konuştu.

Baba Recep Akbaba da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve dua etti.

Kaynak: İHA