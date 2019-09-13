Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

13.09.2019 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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