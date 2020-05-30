Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
30.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:49

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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