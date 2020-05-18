Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
18.05.2020 22:41 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kars ve Hakkari'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Haber
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Wuhan Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 22:42:03. #1.14#
title