Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da görevi başında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gülmez'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş