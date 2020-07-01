Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
01.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

Manşet

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