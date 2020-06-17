Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.
17.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:23
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA