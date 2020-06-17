Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA