Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

08.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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