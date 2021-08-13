Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bali'nin ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bali ailesine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten