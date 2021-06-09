Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ı unutmadı. Erdoğan, "Seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk görev yeri Kozluk'ta 9 Haziran 2017 günü karne dağıttıktan sonra evine dönerken teröristler tarafından şehit edilen 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ı şehit edilişinin 4. yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesaplarından Aybüke Yalçın'ın fotoğrafını paylaşan Erdoğan, paylaşımına şu notu düştü:

"Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'Bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran o hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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