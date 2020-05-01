Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Güneş'in ailesine taziye mesajı
01.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.
Kaynak: AA