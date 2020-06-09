Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı
09.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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