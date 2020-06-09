Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.
09.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA