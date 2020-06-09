Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker İsmail Anayurt'un ailesine baş sağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker İsmail Anayurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA