Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
20.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:31
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA