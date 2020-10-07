Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

07.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kocaeli'de görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit olan Eyice'nin ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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