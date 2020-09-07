Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA