Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
07.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fatma Girik Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Milli Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 17:26:41. #1.14#
title