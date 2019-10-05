Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
05.10.2019 19:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan asker Gürbüz'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA