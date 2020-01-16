Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

16.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan Miyanyedi ve Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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