Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Taziye Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

Kaynak: AA