Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar (52) ve Osman Gül'ün (27) ailelerine başsağlığı diledi.
10.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:20
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar (52) ve Osman Gül'ün (27) ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: DHA