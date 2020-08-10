Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı diledi.
10.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazası sonucu şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA