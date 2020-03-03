Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı diledi.

03.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile 'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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