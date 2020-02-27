Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.

27.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Recep Tayyip Erdoğan, 'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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