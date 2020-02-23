Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

23.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve şehit tankçı sözleşmeli erler Mustafa Ertürk ile Mecit Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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