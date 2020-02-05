Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

05.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:34

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Halil Demir, Onur Şükrü Özler, Gökhan Orhan, Uğur Katran, Serkan Deprem, Uğur Kurt, Kadir Yıldız ve tır şoförü İsmail Akatay'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA