Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Ahmet Tunç ile Muharrem Karaduman'ın ailelerine başsağlığı diledi.

24.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler ile Muharrem Karaduman'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç ile Başika Üs Bölgesi'nde Batı Nil Virüsü nedeniyle rahatsızlanan ve müdahaleye rağmen şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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