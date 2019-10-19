Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

19.10.2019 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Antalya'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk ve şehit Akmeşe'nin ailelerine birer taziye mesajı gönderdi.

Kaynak: AA