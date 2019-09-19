Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

19.09.2019 21:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanması, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı okutmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Erdoğan, milli haltercinin başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA