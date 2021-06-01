Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doktor Ertan İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Doktor Ertan İskender'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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