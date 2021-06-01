Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan doktora geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.